МИД Китая отреагировал на угрозы Трампа ввести пошлины для стран БРИКС

В Китае ответили на угрозы Трампа о введении 100%-ных пошлин для стран БРИКС. Об этом сообщило РИА Новости, цитируя слова официального представителя ведомства.

Министерство иностранных дел Китая прокомментировало недавние угрозы Дональда Трампа о введении 100%-ных пошлин для всех стран-участниц БРИКС. В официальном заявлении китайские власти подчеркнули, что Пекин продолжит активно развивать сотрудничество с партнерами по этому объединению.

Китайская сторона выразила уверенность в том, что такие меры не смогут помешать укреплению связей между государствами БРИКС и дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества. В условиях глобальных экономических вызовов Китай намерен оставаться верным своим обязательствам и поддерживать партнерские отношения с другими членами объединения.

Ранее в Кремле ответили на угрозу Трампа в адрес БРИКС.