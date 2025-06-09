Reuters: Тунберг и ее единомышленников обязали смотреть кадры нападения ХАМАС на Израиль

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила судно «Мадлин», на борту которого находились общественники, проинформировал телеканал Al Jazeera. Активисты рассказали, что направлялись в сектор Газа с гуманитарной миссией. В числе задержанных оказалась известная экоактивистка Тунберг. Судно было замечено в нейтральных водах.

По данным издания, глава оборонного ведомства считает, что показ кадров позволит общественникам разобраться в ситуации. По его словам, важно, чтобы они понимали, как вели себя боевики в день операции по захвату заложников.

«Я поручил армии Израиля показать пассажирам флотилии кадры зверств резни 7 октября, когда они прибудут в порт Ашдода», — заявил глава оборонного ведомства.

По информации издания, на судне также находился ирландский актер Лиам Каннингем, который сыграл роль рыцаря в сериале «Игра престолов». Команда корабля называла себя «флотилией свободы». В свою очередь Исраэль Кац назвал ХАМАС террористической организацией.

Напомним, вооруженный конфликт начался из-за желания жителей сектора Газа быть независимой страной. ХАМАС взял в заложники жителей Израиля. Правительство страны инициировало операцию по освобождению людей. В итоги сторонам удалось частично решить некоторые проблемы и провести обмен пленными.

Ранее сообщалось, что Грета Тунберг обвинила Израиль в своем похищении на пути к сектору Газа.