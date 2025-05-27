Reuters: турецкий министр планирует посетить Киев после переговоров в Москве

Источники сообщили, что в понедельник, 26 мая, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время двухдневного визита в Москве встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В мероприятии принял участие ведущий переговорщик от РФ Владимир Мединский. Во вторник, 27 мая, у турецкого министра запланирована встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«На встрече Путин и Фидан обсудили инициативы, предпринятые в последнее время для прекращения войны между Украиной и Россией, (и) события, последовавшие за переговорами в Стамбуле», — сообщил турецкий источник.

По данным источников, спикеры обсуждают способы завершения конфликта на Украине. Министр передал российской стороне сообщение, что Турция готова и дальше принимать участников переговорного процесса на территории своей страны. По информации издания, на данный момент место и дата следующего этапа переговорного процесса на назначены.

По информации источников, в конце текущей недели турецкий министр планирует посетить Киев. Он встретится с украинскими официальными лицами. Главной темой станет обсуждение результатов переговоров в Стамбуле. Издание напомнило, что предыдущие переговоры не привели к прекращению боевых действий. Стороны договорились о масштабном обмене пленными и заявили желание встречаться в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что генпрокурор России встретился с королем Камбоджи.