Генпрокурор России встретился с королем Камбоджи

Состоялась встреча между королем Камбоджи и генеральным прокурором России Игорем Красновым. Они обсудили между собой сотрудничество правоохранительных структур из двух государств. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

Краснов сообщил, что во время его визита был подписан меморандум с камбоджийским Министерством юстиции, а также одобрена специальная программа по сотрудничеству с Генпрокуратурой при Верховном Суде Королевства Камбоджи.

«Эти документы позволят нам на постоянной основе взаимодействовать в различных взаимовыгодных формах, включая обмен опытом и совместные научно-образовательные мероприятия», — указал он.

Российский генпрокурор отметил, что контакты между правоохранительными системами двух стран развиваются успешно. Это необходимо для быстрого ответа возникающим вызовам, таким как транснациональная преступность, терроризм, преступления в цифровой сфере и прочие.

Ранее сообщалось, что в Кремле прошла встреча российского президента Владимира Путина и главы турецкого МИД Хакана Фидана. При этом обсуждались события вокруг Украины и связанный с нею переговорный процесс. Также были затронуты вопросы экономики и энергетики.