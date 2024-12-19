Над базой ВМС США в Техасе замечены загадочные беспилотники

Американские правоохранители начали свое расследование после того, как в районе военно-морской базы Соединенных Штатов были обнаружены таинственные беспилотники. Об этом сообщило издание Newsweek.

По его утверждению, полиция штата Техас и Федеральное бюро расследований принялись за поиски людей, запустивших неопознанные беспилотники неподалеку от базы ВМС.

«Несколько загадочных беспилотников были замечены над Уайт-Сеттлмент в пригороде Форт-Уэрта в Техасе, где находится крупная военно-морская база», — указали журналисты.

Там же расположен военный аэродром, на котором базируется истребительный полк из состава частей национального резерва. По этой причине правоохранители ищут оператора дронов, и его возможных помощников.

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