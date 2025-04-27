На Камчатке угонщик машины открыл огонь по полицейским
Полицейские ранили водителя угнанной машины при задержании на Камчатке
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В центре Петропавловска-Камчатского автоинспекторы обнаружили автомобиль, который числился в угоне. Водитель проигнорировал неоднократные требования об остановке и попытался скрыться. Затем нарушитель произвел несколько выстрелов в сторону правоохранителей, сообщает официальный телеграм-канал полиции Камчатки.
Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 26 апреля. Полицейские преследовали угонщика. Нарушитель грубо нарушал правила дорожного движения и создавал угрозу для других участников движения, выезжая на встречную полосу.
Когда на улице Капитана Беляева автомобиль удалось остановить, водитель вышел из него и произвел несколько выстрелов в сторону правоохранителей. При этом он повредил патрульные машины.
В ответ полицейские применили табельное оружие. Злоумышленник получил ранение, после чего был задержан и доставлен в больницу. Сотрудники полиции не пострадали.
В настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств инцидента.
Ранее в Дагестане произошла перестрелка, унесшая жизнь одного человека. Погиб водитель, который стал стрелять в правоохранителей.