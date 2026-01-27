Ревность как источник дохода: хакеры зарабатывают на подозрительных партнерах

Ревнивые россиянки пользуются услугами лиц, предлагающих незаконно установить на гаджет партнера онлайн-слежку. Юрист Юлия Ефименко рассказала, как можно до вступления в отношения обезопасить себя, сообщил muksun.fm.

По информации издания, хакеры превратили ревность в источник дохода. В открытом доступе за бесценок продаются приложения для сбора публичных данных о человеке — эксперты называют их безопасными, так как они работают только с информацией из открытых источников.

По данным издания, все меняется, когда речь заходит о даркнете. Здесь уже предлагают нелегальные услуги: доступ к личной переписке, слежку через камеру или отслеживание передвижений в реальном времени. Цена вопроса — несколько тысяч рублей за вредоносную программу, которая будет тайно передавать данные, и неясно, кому именно. Спрос на такие противозаконные инструменты, по словам специалистов, огромен.

Юрист Юлия Ефименко высказала мнение, что обезопасить свои данные желательно до вступления в брак. Влюбленным рекомендовано во время оформления брачного контракта включать положения о конфиденциальности цифровых данных.

Эксперт рекомендует в договоре отметить обязательства о полном отказе от сбора, а также последующего распространения личной переписки, фотоматериалов или сведений о геолокации без получения прямого и осознанного согласия второй стороны.

«Не лишним будет и пункт об использовании устройств — с прямым запретом на установку программ для слежки на личные и общие гаджеты, а также о последствиях нарушений, например о компенсации морального вреда за посягательство на цифровую приватность», — предлагает юрист.

