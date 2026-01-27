Ревность в цифровую эпоху: как поймать шпиона на горячем и спасти свои личные данные

Ревнивые россиянки пользуются приложениями, которые позволяют без ведома собственника гаджета проверить все данные и переписки, сообщил nashgorod.ru. Эксперт рассказал, как понять, что ваш телефон просматривается сторонними лицами.

По данным издания, в открытом доступе можно воспользоваться программами, которые собирают информацию о человеке. Они не нарушают закон РФ, потому что данные берутся из Сети. Однако функционирует и «серый рынок», где можно купить запрещенные приложения. Они помогут завладеть данными гаджета другого человека.

Эксперт Digital Studio WW Денис Филипенко рассказал, что важными сигналами для пользователя телефона является беспричинное перемещение курсора, аномально высокий расход трафика. В таком случае можно предположить, что заинтересованное лицо проверяет телефон. Первое, что необходимо сделать, — выключить интернет.

Во время активированного авиарежима эксперт рекомендует проверить все приложения. Особое внимание стоит уделить тому, которое показывает подозрительную активность. Его рекомендовано удалить. До включения интернета важно проверить папки с личными фотографиями и другую персональную информацию. Не стоит забывать, что установка приложения не всегда связана с ревностью.

Специалист советует проверить банковские приложения. В случае любых изменений в растрате средств, необходимо заблокировать счет и карты. Персональные данные могли оказаться у мошенников.

«Отключить авиарежим и: наблюдать за запущенными процессами; контролировать расход трафика. Если подозрительной активности нет — проблема, вероятно, устранена», — объяснил эксперт.

