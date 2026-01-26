МВД дало инструкцию: что делать немедленно, если взломали ваши личные данные или соцсети

Управление кибербезопасности МВД России совместно с порталом «Объясняем.рф» опубликовало подробный алгоритм действий для граждан, чьи персональные данные оказались в руках злоумышленников. Об этом сообщает РИА Новости.

Первое и главное правило — действовать без паники, но максимально быстро. Если скомпрометированы данные банковской карты, необходимо немедленно сменить пароль в онлайн-банке, заблокировать все карты и счета, а также связаться с кредитной организацией по официальному номеру. Важно предупредить близких, чтобы те не переводили деньги на ваши реквизиты, пока ситуация не прояснится.

Особую опасность представляет взлом личного кабинета на портале Госуслуг, так как мошенники могут оформить на ваше имя кредит или микрозаем. В этом случае, помимо смены пароля, требуется позвонить на горячую линию портала по номеру 8 (800) 100-70-10. Если злоумышленники получили доступ к телефону, следует срочно связаться с мобильным оператором, перепривязать аккаунты к другому номеру и следить за подозрительными СМС.

При взломе аккаунтов в соцсетях или мессенджерах нужно через другие каналы связи предупредить друзей о взломе, попытаться восстановить доступ, сменив пароль и включив двухфакторную идентификацию, а также отключить все незнакомые устройства в настройках безопасности. Во всех случаях, особенно если произошла кража денег, необходимо обратиться с заявлением в полицию.

