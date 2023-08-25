Ревновал к бывшей жене: В Ижевске быстро нашли поджигателя авто

Жители одного из микрорайонов в Ижевске проснулись ночью из-за того, что во дворе горел автомобиль, сообщает udm-info.ru .

Правоохранительные органы уже задержали подозреваемого. Им оказался безработный местный 45-летний житель. Мужчина подозревал, что владелец автомобиля встречается с его бывшей женой. Подозреваемый решил таким способом отомстить сопернику.

Мужчина приехал ночью на такси к месту, где был припаркован автомобиль. Он облил переднюю часть машины ацетоном, поджог и скрылся с места происшествия.

Подозреваемый подписал подписку о невыезде. Продолжаются следственные действия. Если вину докажут, то суд может назначить лишение свободы сроком до пяти лет.

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