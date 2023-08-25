В ФСБ РФ рассказали, кто вынуждает россиян поджигать здания военкоматов и МВД

«Получение быстрого заработка за совершение преступления небольшой тяжести в реалии приводит к длительному сроку заключения», - сообщают в ФСБ РФ

В ФСБ РФ проинформировали, что с начала объявления СВО в сети стало распространяться много объявлений о быстром заработке. Чаще всего такие предложения размещают на интернет-площадках, где предлагают играть в онлайн-казино или приобретать наркотические средства. Много объявлений было найдено в различных интернет-мессенджерах, которые оказывают помощь в трудоустройстве. За поджог предлагают от 10 до 20 тысяч рублей.

«Результаты проведенных ФСБ РФ расследований поджогов зданий органов государственной власти, МВД и Минобороны России, а также инфраструктуры РЖД, свидетельствуют о прямой причастности к их организации украинских спецслужб», - информируют в ФСБ РФ

В ФСБ РФ отметили, что преимущественно на такие предложения соглашаются молодые и пожилые люди, а также граждане, у которых низкая социальная ответственность.

Зарегистрированы случаи, когда людей вынуждают согласиться на поджог. Им звонят злоумышленники, которые представляются представителями спецслужб. При помощи психологических атак мошенники вынуждают граждан РФ переводить деньги на помощь армии Украины и организовывать поджоги.

В итоге найти организатора преступления не всегда есть даже физическая возможность. Исполнители же часто несут уголовную ответственность. В ведомстве призвали граждан РФ быть бдительными и не соглашаться на подобный заработок. Зарегистрированы случаи, когда суд назначил 19 лет колонии за подобные правонарушения. Не стоит доверять сомнительным звонкам и угрозам.

«Вербовщики сообщают подопечным, что их действия будут квалифицированы как преступления небольшой тяжести, а все издержки покроет обещанный гонорар, как правило от 10 до 20 тысяч рублей, и возврат похищенных денег. Однако, достигнув желаемого результата, они обрывают контакты», - предупреждают в ФСБ РФ

Психологи Лилия Шувалова и Ольга Наумова рассказали, что побуждает россиян поджигать здания военкоматов.