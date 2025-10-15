Режим «черное небо» на три дня ввели в российском городе

Согласно данным, размещенным на официальном портале Министерства природных ресурсов и экологии, действие особого экологического режима установлено до вечера 18 октября. Ранее Кемеровский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщал о введении НМУ всего на одни сутки начиная с 18:00 15 октября. На момент публикации новости Сибдепо на сайте местного гидрометцентра по-прежнему сохранялась устаревшая информация с указанием срока действия до 16 октября.

Пресс-служба министерства обратилась к промышленным предприятиям с рекомендацией сократить объем вредных выбросов в атмосферу. Как уточняется в сопроводительных документах, за несоблюдение этих предписаний компании рискуют быть оштрафованными на сумму до 100 тыс. руб. Отмечается, что в течение 2024 года ведомством уже было зафиксировано 11 подобных нарушений природоохранного законодательства.

