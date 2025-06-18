Убийце, зарезавшему женщину в «Запорожце» Гоши Куценко, дали 13 лет колонии

Суд вынес приговор мужчине, убившему женщину в автомобиле, принадлежавшему актеру Гоше Куценко. Он осужден на 13 лет лишения свободы, об этом в своем телеграм-канале сообщило РИА Новости.

Бездомный Альберт Абдуллин вместе с 36-летней женщиной, с которой только что познакомился, распивал на улице спиртные напитки. Позже они оказались в раритетном «Запорожце», который был припаркован на улице на Кутузовском проспекте. Этот автомобиль принадлежал известному киноактеру Гоше Куценко. В какой-то момент нетрезвый Абдуллин расправился со своей собутыльницей, не менее 12 раз ударив ее ножом. Затем он улегся спать рядом с убитой, там их утром и обнаружил местный участковый.

Суд вынес приговор 30-летнему убийце, который уже был ранее судим. Он назначил ему 13 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что вынесен приговор по делу мужчины, убившего знакомого. Подсудимый в пьяном виде поссорился со знакомым, с которым находился в доме, расположенном в деревне Литвиново Наро-Фоминского округа. Он нанес оппоненту удар ножом в область грудной клетки, тот скончался от полученных телесных повреждений на месте происшествия. Виновного приговорили к девяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.