Результаты соцопроса: Россияне не стыдятся обращаться к психологам

Специалисты социологического агентства «Вебер» провели опрос россиян с целью выяснить, обращаются ли они за помощью к психологам, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» . Если да, то насколько такой опыт решения проблем оказался для человека положительным.

То, что россияне не практикуют обращаться за психологической помощью к специалистам, оказалось стереотипом. Согласно опросам, 18% респондентов связывались с профессионалами в разные периоды своей жизни.

Из этих 18% опрошенных, 59% респондентов отметили, что смогли решить свои проблемы или же почувствовали облегчение. Только 37% участников опроса пришли к выводу, что психолог не смог изменить ситуацию.

65% респондентов считают, что ничего постыдного в обращении к психологу нет.

В распоряжении интернет-издания «Подмосковье сегодня» оказались данные исследования платформы корпоративного благополучия «Понимаю». Выяснилось, что работающие россияне часто обращаются за помощью к психологам. В 2022 году меньшее число сотрудников нуждалось в профессиональной помощи.