Так, Россия окажется помощь Узбекистану в разработке единой системы государственной кадастровой оценки на 2023 – 2024 год. Также представители стран договорились о поставках хлопковой пряжи. Были подписаны соглашения и в сфере здравоохранения. Стороны договорились о партнерстве в сфере ядерной медицины.

С начала 2019 года это четвертая большая встреча представителей России и Узбекистана, по итогам которой заключают различные соглашения, которые позже успешно реализуются для поднятия экономик обеих стран. На мероприятии присутствовали главы правительств.

Ранее председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук рассказал, что стало причиной нищеты и СВО на Украине. Приоритетная причина – отказ от развития экономических отношений с РФ, при этом, не проработка альтернативного плана в данном случае, что спровоцировало ряд взаимосвязанных негативных последствий.