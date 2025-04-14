РФ перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий с 2026 года

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил , что с 2026 года Россия перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий, указано в сообщении правительственной пресс-службы.

Правительство утвердило Стратегию помощи гражданам старшего поколения. Во время мероприятия премьер-министр Михаил Мишустин обсудил со своими заместителями актуальные вопросы. Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения рассчитана до 2030 года. По поручению президента РФ будет реализован комплекс направлений, ориентированных на улучшение качества жизни пенсионеров. Одна из них — повышение пенсионного обеспечения. По словам Мишустина, страховые пенсии будут увеличены дважды.

«С февраля по уровню инфляции за прошлый год. И с апреля по уровню роста доходов Социального фонда», — сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство намерено создавать для людей преклонного возраста комфортные условия для занятий спортом, для посещения кружков, для социально активной жизни. При желании они могут заниматься волонтерской деятельностью. Не менее важная задача — предоставить качественные медицинские услуги. Комплекс работ должен положительно отразиться на продлении средней продолжительности жизни, которая на данный момент в России достигает 78 лет.

Ранее доцент Мирзабалаева пояснила, что вдвое большую пенсию получат граждане с заработком от 200 тыс. руб.