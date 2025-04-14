Доцент Мирзабалаева: вдвое большую пенсию получат зарабатывающие от 200 тыс. руб.

Фарида Мирзабалаева, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, поведала в беседе с агентствов «Прайм», что специалисты с высокооплачиваемыми профессиями, чья заработная плата превышает 200 тыс. руб., могут рассчитывать на получение пенсии, вдвое превышающей средний размер.

Кроме того, по словам эксперта, на такую пенсионную выплату могут рассчитывать жители российских регионов с довольно высокими доходами.

«За 20 лет можно накопить 200 баллов, за 25 — 250, за 30 — 300 баллов. На 1 января средняя пенсия составила 23 175 руб. Соответственно, для вдвое большей пенсии необходимо накопить вдвое больше пенсионных коэффициентов», — сказала доцент.

Мирзабалаева пояснила, что размер пенсии определяется на основе пенсионных коэффициентов, которые зависят от размера страховых взносов, уплаченных в систему обязательного пенсионного страхования, и продолжительности трудового стажа.

Ранее стало известно, в каких случаях граждане России могут остаться вовсе без пенсионных выплат от государства.