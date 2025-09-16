РФ покорила Поднебесную туристическими маршрутами для искушенных путешественников

В пресс-службе администрации Правительства Кузбасса проинформировали, что регион принял участие в престижной выставке China International Tourism Industry, которая проходила в китайском Гуанчжоу, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Кузбасс вошел в число 14 субъектов Российской Федерации, которые были представлены на объединенном национальном стенде под названием «Discover Russia» («Открой Россию»). Как сообщили в администрации, данная поездка стала возможной благодаря заключенному в июле 2025 года соглашению о сотрудничестве в сфере развития въездного туризма с Центром стратегических разработок.

В фокусе презентации региона оказались два ключевых туристических маршрута, разработанных для иностранных гостей. Первый, под названием «Кузбасс в сердце», предлагает погружение в индустриальную историю и культурное наследие региона. Второй маршрут, «Горная Шория: к детям Тайги», ориентирован на любителей этнографического и экологического туризма, позволяя познакомиться с уникальной природой и традициями коренных народов. Делегация Кузбасса провела за три дня работы выставки более 20 индивидуальных переговоров и бизнес-встреч с ведущими китайскими туроператорами.

