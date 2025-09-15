ЕС закрывает двери для россиян: туристам рассказали об альтернативе для путешествий

Директор Института социально-экономического анализа и программ развития (ИСАПР) Андрей Шуриков в интервью RT заявил , что россияне могут найти альтернативу направлениям Европы в случае, если ЕС действительно решит закрыть визовые двери для граждан РФ.

Очередной пакет санкций Евросоюза может включить полный запрет на въезд для российских граждан по туристическим визам. Однако, по мнению эксперта, эти меры бьют в первую очередь по экономике самих европейских стран, лишая их значительных доходов от туризма.

«Но нас это не должно беспокоить: вместо того чтобы стучаться в закрывающиеся двери, нам стоит обратить внимание на бескрайние просторы собственной страны и дружественные государства, которые рады российским путешественникам», — считает аналитик.

При этом для россиян открываются новые, более перспективные направления. Ярким примером стратегического партнерства стала отмена визого режима с Китаем, вступившая в силу с 15 сентября. Этот шаг не только упрощает путешествия, но и отражает углубление двусторонних связей. Китай становится одним из ключевых направлений для выездного туризма.

Эксперт призвал не забывать и о бескрайних возможностях внутри страны. От современных курортов Краснодарского края и уникальной природы Кавказа до дальневосточных просторов Камчатки — внутренний туризм переживает активное развитие.

Ранее сообщалось, что одна из самых лояльных к россиянам стран в Европе перестала принимать заявки на визы.