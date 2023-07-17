РИА Новости: Анкара намерена обсудить с Москвой продолжение зерновой сделки

17 июля российская сторона заявила о прекращении зерновой сделки . Один из представителей обсуждения условий черноморского соглашения, который решил остаться анонимным, сообщил агентству « РИА Новости » о намерении Анкары обсудить все детали в ходе рабочего визита президента России в Турцию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время ожидает визит президента России Владимира Путина. Стало известно, что после решения Кремля завершить зерновую сделку, этот вопрос поставили на повестку дня в ходе визита Владимира Путина.

В Анкаре намерены найти взаимопонимание с Москвой, чтобы российское продовольствие продолжало поступать в страны, где высокий порог бедности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами в понедельник, 17 июля, сообщил, что зерновая сделка остановлена из-за невыполнения договоренностей другими участниками соглашения. Также спикер отметил, что атака на Крымский мост никак не связана с завершением действия сделки.