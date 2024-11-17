РИА Новости: Блиновская владеет элитной недвижимостью в престижных районах Дубая

Елена Блиновская, которая признана в России банкротом, является собственницей элитной недвижимости в разных дорогостоящих районах Дубая, сообщили РИА Новости со ссылкой на регистрационные документы эмирата.

В документах содержится информация о недвижимости в Дубае, которая принадлежит гражданке РФ Елене Блиновской. В реестре также указана дата рождения собственницы. Информация полностью соответствует персональным данным «королевы марафонов». Это позволило редакции предположить, что Блиновская владеет объектами недвижимости в нескольких элитных районах, в частности, Dubai Hills, Madinat Jumeirah Living и Nad Al Sheeba. Районы считаются новыми. Кроме того, автор марафонов личностного роста является собственницей недвижимости в элитном жилом комплексе Marina Shores.

Агентство изучило данные из открытых источников. В указанных выше районах продаются различные виды недвижимости: таунхаусы, пентхаусы, виллы, апартаменты, квартиры. Так, в зависимости от района стоимость апартаментов варьируется от 24,4 млн руб. до 137,4 млн руб. Для анализа агентство выбрало минимальные значения. В документах не указана информация, какая именно недвижимость входит в собственность Блиновской.

«Nad Al Sheebа - расположен возле района Meydan City где, согласно открытым источникам, находится дворец шейха Хамдана бин Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума. <> Согласно одному из сайтов по продаже недвижимости, средняя цена объектов составляет $818 962 (более 81,6 миллиона рублей)», — сообщили РИА Новости.

Напомним, блогера обвинили в неуплате налогов. Она работала как индивидуальный предприниматель по упрощенной системе налогообложения. Сотрудники налоговой службы предполагали, что деньги от продаж различных марафонов не облагались налогом. В марафонах Елена рассказывала, как чувствовать себя счастливым, как достигать исполнения желаний.

Ранее сообщалось, что Блиновская может встретить Новый год в кругу детей и супруга, находясь дома.