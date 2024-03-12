РИА Новости: иностранные наемники в составе ВСУ идут первыми в штурм и подчиняются своему командиру

Украинский военнопленный Юрий Водян рассказал РИА Новости , что на стороне Украины в зоне СВО боевые задачи выполняют иностранные жители, которые прошли войны в Ираке и Афганистане.

Украинский военный рассказал о военвраче Дженифер, которая прибыла из Лос-Анджелеса. В зону СВО приехала практически сразу после начала спецоперации. Опыт получила в Афганистане и Ираке. Пленный назвал ее хорошим специалистом.

«У немца «Кола» позывной, про него говорили: «Он истинный ариец», ему прямо в удовольствие было ходить на штурмы», — рассказал мобилизованный военнослужащий ВСУ.

У каждого наемника заключен контракт с ВСУ. Собеседник агентства рассказал, что приезжают они из разных стран: Германии, Польши, Австралии и США. У каждого есть опыт боевых действий. Не скрывают, что хотят не только хорошо заработать, но и набраться практических навыков. Они считают, что использовать накопленный опыт смогут в своей стране, если появится необходимость ее защиты.

Подчиняются иностранные наемники командиру, который курирует только их. Обычно именно они первыми идут в штурм, а уже после дают приказ заходить украинцам. В редких случаях иностранцы попадали в одну бригаду с украинцами.

«В основном они сами по себе. Им задачи объяснили — забрать точку или заштурмовать что-то, они пошли туда, по рации передали, потом наших туда присылали», — сказал собеседник агентства.

Юрий Водян рассказал, что его мобилизовали в ноябре 2023 года. Проживал в Николаевской области. В плен попал в ДНР, когда с военными ВСУ совершал попытку штурма села Первомайское.

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