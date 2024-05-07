Постпредство Украины при ООН в Нью-Йорке и украинское консульство обращались к местным активистам и в мэрию с призывом не выдавать разрешение на проведение памятной акции в честь погибших воинах Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Такой информацией владеет осведомленный источник РИА Новости .

Официальные украинские структуры выступали против возложения цветов к памятнику воинам Второй мировой войны и не поддерживали идею о торжественном шествии. Ведомства обращались с официальными письмами не в первый раз.

В Нью-Йорке есть много украинских активистов, которые имеют контакты с официальными структурами страны. К ним также поступал запрос. Активисты должны были заявить, что шествие в память о погибших воинах — это пропаганда российских ценностей.

«Такие серьезные официальные структуры, как постоянное представительство Украины при ООН, а также украинское генконсульство писали письма в администрацию Нью-Йорка», — сообщил источник РИА Новости.

Акция все-таки состоялась в субботу, 4 мая. На ней присутствовал корреспондент РИА Новости. На мероприятии появились люди, у которых в руках были флаги Украины. Они выступали с пророссийскими лозунгами. Однако действия этих людей не помешали проведению памятной акции.

Участники шествия прошли Бруклинский мост и возложили цветы у Бруклинского военного мемориала. Организатором мероприятия выступило сообщество «Русская молодежь Америки».

Ранее мы сообщали, что акция «Бессмертный полк в автобусах» проходит в Подмосковье. В нынешнем году было принято решение отменить столичную акцию. Массовое скопление людей может привлечь внимание ВСУ и стать целью для их атак. Однако многие города нашли способ, как безопасно почтить память предков и соотечественников.