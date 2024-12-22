Заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии ВС России с позывным Купол рассказал РИА Новости, что российские военнослужащие во время зачистки Курахово обнаружили в населенном пункте иностранных солдат различных стран.

Населенный пункт расположен в Донецкой Народной Республике. Собеседник агентства рассказал, что военнослужащие России проводили зачистку — проверяли, остались ли в городе украинские военные. В первую очередь они захватили радиостанции. Прослушка позволила бойцам установить, что в городе присутствует много наемником, поддерживающих ВСУ.

«Также было зафиксировано присутствие чернокожих специалистов, поляков. Поляки были непосредственно уничтожены нашими ребятами в ходе проведения зачистки», — сказал собеседник агентства.

Военнослужащий РФ рассказал агентству о стремительном продвижении войск в сопровождении опытных штурмовых групп. По его словам, в такие моменты противник теряет контроль над ситуацией. Нередко встречаются украинские военнослужащие, которые сбились с курса назначения и не могут найти однослуживцев. Каждый из них ведет себя по-разному: одни сдаются в плен, другие предпочитают оказать сопротивление и быть уничтоженными.

Ранее сообщалось, что подполковник ВС США Дэвис не видит рациональности и стратегической необходимости в атаках на российские города со стороны ВСУ.