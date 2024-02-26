РИА Новости: перед смертью летчика Кузьминова в том же районе убили русского

Собственник ресторана «Ла-Кала» Косина Фусьон, расположенного в муниципалитете Вильяхойоса, поделился с РИА Новости подробностями убийства перебежчика из РФ Максима Кузьминова. В частности, собеседник рассказал, что недавно в том же районе, где нашли тело летчика, был убит еще один русский.

Владелец ресторана рассказал, что Кузьминов проживал в районе, где преимущественно обитают русские и украинцы. Это место давно перестало считаться спокойным в городе. После начала СВО украинцы и россияне периодически вступали в различные конфликты, причем часто с применением физической силы. В последнее время инциденты происходят все реже, но обстановка в районе остается напряженной.

«Несколько дней назад убили другого русского, но не знают, конкретно кого», — рассказал собеседник агентства.

Местный предприниматель рассказал, что жители сразу поняли, что убийство гражданина Украины (Кузьминов жил по поддельным документам) было заказным.

«Потому что двух мужчин, выехавших из гаража, никто не смог идентифицировать. Они не оставили никаких следов и не попали ни под какие камеры, которых достаточно много в жилищных комплексах района», — пояснил собеседник РИА Новости.

Ранее МВД Германии заявили о сотрудничестве с коллегами из Испании в рамках расследования убийства российского летчика-предателя и не исключили возможность государственного терроризма.