Спикер также рассказала, что Германия работает над выяснением причин гибели российского летчика Кузьминова совместно с испанскими коллегами.

«Наши службы безопасности поддерживают контакт с испанскими властями. Расследование об убийстве российского перебежчика идет полным ходом», — рассказала глава МВД ФРГ Нэнси Фезер.

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер не исключила, что подобное распоряжение об убийстве мог отдать лично президент России Владимир Путин. Доказательств или аргументации данного предположения не поступило.

Министр отметила, что правительство Германии оказывает помощь и гарантирует безопасность гражданам России, которые были вынуждены покинуть Родину из-за политических преследований.

Издание напоминает, что 28-летний летчик Нэнси Фезер был найден убитым в гараже на побережье Коста Бланка. Причина смерти — огнестрельные ранения. В 2023 году летчик пересек воздушную границу с Украиной, чтобы таким способом показать свою поддержку стране. Позже он переехал в Испанию, где проживал под вымышленной фамилией и именем.

Согласно данным RT, убийство летчика-предателя Кузьминова в Испании произошло еще 13 февраля.

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