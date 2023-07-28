РИА Новости: Президент Путин не проинформирован о ЧП в Таганроге

Президент Владимир Путин еще не проинформирован о ситуации в Таганроге, где вследствие работы российского ПВО была сбита украинская ракета над центром города Таганрог. Число пострадавших увеличилось до 14.

«Пока нет. Идет саммит», - ответил Дмитрий Песков на вопрос о том, проинформирован ли президент о ЧП в Таганроге

Агентство «РИА Новости» обратилось к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову с вопросом, проинформирован ли президент России о ситуации в Таганроге. В настоящее время проходит форум «Россия - Африка», на котором Владимир Путин принимает активное участие. На данный момент передать информацию о ЧП возможности не было. Такими данными поделился Дмитрий Песков. Рабочий завтрак с лидерами африканских стран длится около четырех часов и продолжается до сих пор. Был сделан небольшой перерыв, но все спикеры снова собрались за обсуждениями актуальных вопросов.

В Минздраве РФ поделились обновленными данными о ситуации с пострадавшими после взрыва в Таганроге. Общее количество пострадавших – 14. Из них семеро находится в медицинских учреждениях, остальные семеро в госпитализации не нуждались.

Ранее сообщалось, что по территории Ростовской области была выпущена вторая зенитная переоборудованная ракета комплекса ПВО С-200. Силам российского ПВО удалось сбить ее над Азовским районом.