Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинский конфликт сможет завершиться только тогда, когда Киев откажется от идей нацизма и вступления в НАТО. Об этом глава ведомства сообщил на своей итоговой пресс-конференции, которая проходит в четверг, 18 января. Его слова приводит Lenta.ru.

«Всем понятно, что не Украина будет решать, когда остановиться и начать всерьез говорить о реалистичных условиях завершения этого конфликта», — сказал Лавров.

Он также отметил, что Украина не способна выдвигать свои условия в этом противостоянии.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин, объявляя о ее начале, к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР.

На Украине за последние несколько лет наблюдаются случаи проявления нацизма. В боевых действиях участвовали боевики батальона «Азов»*, которые преследуют эту идеологию. Несмотря на подтвержденные случаи проявления расизма и нацизма, Киев отвергает свою политику в этом направлении.

Кроме того, на Украине продолжается политика так называемой «декоммунизации», в рамках которой в разных городах страны сносят памятники советским воинам, а также деятелям русской культуры.

Ранее Лавров также сообщал, что на Западе продолжается риторика о развязывании ядерного конфликта.

*признан террористической организацией