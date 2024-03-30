В распоряжение РИА Новости были переданы документы, которые подтверждают незаконное применение медицинских препаратов западного производства в рамках экспериментальных опытов над украинскими пациентами.

Документы были обнаружены в мариупольской больнице № 7 во время проведения ремонтных работ с целью восстановления здания после атак со стороны Украины. Известно, что применение препарата провоцирует развитие разных степеней рака. Его выдавали пациентам психиатрического отделения.

Препарат SB4 совместно производили ряд компаний: датская Biogen Idec Denmark Manufacturing ApS, бельгийская Catalent Pharma Solutions и британская Fisher Clinical Services UK Limited. Исследование финансировала южнокорейская Samsung Bioepis. Препарат назначали в случае диагностирования ревматоидного артрита.

«Как следует из документов, этот препарат подавляет действие молекул так называемого фактора некроза опухоли альфа (TNF-α), играющего важную роль в работе иммунитета, и его применение создавало возможность развития разных форм рака, в том числе лимфатической и кроветворной систем, а также кожи», — сообщают РИА Новости.

Из документов становится ясно, что о незаконном эксперименте было проинформировано Министерство здравоохранения Украины и местные чиновники Мариуполя. Подобный полигон был не единственный. В разных странах мира также проводились опасные эксперименты. В Мариуполе препарат планировали назначить 152 пациентам, по другим странам — 500 человекам.

Найденные документы были согласованы в разное время в период с 2008 по 2016 год. Исследования ставились даже на младенцах. Фамилии людей заменяли порядковыми номерами. Их анализы передавали для дальнейшего исследования в лаборатории Швейцарии, Великобритании и США.

«Как следует из периодического дайджеста проекта SB4-G31-RA по испытанию препарата SB4, на ноябрь 2013 года для исследований было отобрано 777 пациентов, из них 285 — в Польше, 143 — на Украине, в Чехии (108), Болгарии (77), Литве (60), Республике Корея (37), Мексике (34), Венгрии (17), Колумбии (14) и Великобритании (2)», — рассказывает агентство.

Ранее мы сообщали, что согласно мнению президента Владимира Зеленского, Украина будет не способна сдержать полномасштабное российское наступление.