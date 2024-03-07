РИА Новости: в ГД готовят проекты об опеке государства над еще не рожденными детьми

Первый зампред комитета ГД по семье Татьяна Буцкая рассказала РИА Новости о том, что депутаты работают над созданием двух законопроектов с целью оказания помощи еще не рожденным детям и их родителям.

«Мы готовим две законодательные инициативы. Во-первых, о введении понятия паллиативного статуса плода и, во-вторых, о введении перинатальной опеки», — рассказала РИА Новости первый зампред комитета ГД по семье Татьяна Буцкая.

Депутаты предлагают ввести понятие паллиативного статуса плода. Иногда женщинам на стадии беременности сообщают о тяжелой болезни ребенка, которая будет негативно отражаться на его здоровье на протяжении всей жизни или многих лет. Нередко в таком случае стоит угроза жизни новорожденного. Паллиативный статус плода будет означать, что плод под защитой государства. Женщине не стоит делать аборт. Во-первых, в самом диагнозе может быть ошибка. Во-вторых, часто диагноз ставят на поздних сроках, когда аборт особенно опасен.

«В узи и скринингах может быть ошибка, поэтому, принимая паллиативный статус плода до рождения, мы даем такому ребенку шанс выжить, а маме мы даем возможность сохранить здоровье, как репродуктивное, так и психологическое. Надо понимать, что такие диагнозы ставятся на поздних сроках, когда само прерывание беременности может самым негативных образом сказаться на здоровье и психике женщины», — пояснила Буцкая.

Выданный паллиативный статус плода до рождения означает, что женщина может отказаться от родившегося ребенка. Ей будет оказана медицинская и психологическая помощь, соблюдены юридические законы. В любой момент женщина может изменить решение и оставить ребенка. Статус также будут получать те женщины, кто забеременел после изнасилования. Данные вопросы будут урегулированы в законопроекте о введении перинатальной опеки.

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