Эксперт Соскин: доклад ЦРУ должен подтолкнуть украинские власти к переговорам с Россией
Фото: [pxhere.com]
Даже американская разведка признала отсутствие перспектив в противостоянии Украины против РФ. Это явный сигнал, что Киеву необходимо предпринять попытку начать мирные переговоры. Так считает Олег Соскин, бывший советник украинского экс-президента Леонида Кучмы. Его слова привели РИА Новости.
Ранее Уильям Бернс, глава Центрального разведывательного управления, предупредил в своем докладе украинцев, что тех ждут тяжелые времена в том случае, если помощь США не возобновится. Киев утратит контроль над еще большим количеством территорий. Соскин указал, что в таком случае ВС РФ неминуемо захватят Одессу и Харьков.
«Возникает вопрос: не умнее ли сейчас пойти на прекращение огня, начать переговоры?» - задался вопросом Соскин.
Одна лишь европейская помощь не закроет нужды ВСУ, и поэтому у Украины есть всего лишь один выход, который можно посчитать приемлемым. Это начало мирных переговоров, если уже даже западные разведывательные службы стали делать предупреждения о близящейся катастрофе.
Ранее Соскин высказался насчет судьбы Валерия Залужного, бывшего главнокомандующего украинской армией. По его мнению, если экс-главком согласится занять пост посла в Великобритании и уедет в Лондон, то он покинет политическое поле с очень сомнительными перспективами возвращения в него вновь.