Даже американская разведка признала отсутствие перспектив в противостоянии Украины против РФ. Это явный сигнал, что Киеву необходимо предпринять попытку начать мирные переговоры. Так считает Олег Соскин, бывший советник украинского экс-президента Леонида Кучмы. Его слова привели РИА Новости .

Ранее Уильям Бернс, глава Центрального разведывательного управления, предупредил в своем докладе украинцев, что тех ждут тяжелые времена в том случае, если помощь США не возобновится. Киев утратит контроль над еще большим количеством территорий. Соскин указал, что в таком случае ВС РФ неминуемо захватят Одессу и Харьков.

«Возникает вопрос: не умнее ли сейчас пойти на прекращение огня, начать переговоры?» - задался вопросом Соскин.

Одна лишь европейская помощь не закроет нужды ВСУ, и поэтому у Украины есть всего лишь один выход, который можно посчитать приемлемым. Это начало мирных переговоров, если уже даже западные разведывательные службы стали делать предупреждения о близящейся катастрофе.

Ранее Соскин высказался насчет судьбы Валерия Залужного, бывшего главнокомандующего украинской армией. По его мнению, если экс-главком согласится занять пост посла в Великобритании и уедет в Лондон, то он покинет политическое поле с очень сомнительными перспективами возвращения в него вновь.