РИА Новости: войска РФ нанесли удар по авиационному заводу Антонова в Киеве

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости , что ВС РФ нанесли три успешных удара по Киеву, в том числе в направлении авиазавода Антонова.

Информацией с Сергеем Лебедевым поделились единомышленники. Согласно их данным, Армия России начала наносить удары по украинской столице ранним утром. Удар, направленный по территории авиазавода Антонова, был нанесен в 05:30. В городе раздался сильный взрыв. Сообщают о мощной детонации.

Собеседник агентства рассказал о еще двух ударах по Киеву и области:

05:00 — Броварской район;

05:15 — левый берег Днепра.

Мощные взрывы, последующие после прилетов, были слышны за несколько километров.

Военный блогер Юрий Подоляка сообщает на странице в интернет-мессенджере, что Россия преследовала цель — повредить военные объекты и энергетическую инфраструктуру. В ночь на 8 мая удары нанесли не только по столице и Киевской области, а также еще по шести регионам Центральной и Западной Украины.

Ранее мы сообщали, что глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о пожаре на нефтебазе после удара ВСУ с пострадавшими сотрудниками.