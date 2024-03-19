РИА Новости: зарплата командира атомной подлодки ВМФ составляет до 400 тысяч рублей

19 марта в России отмечают день моряка-подводника. Источник РИА Новости сообщил, что в последние несколько лет профессия стала не только более престижной, чем ранее, но и высокооплачиваемой. Однако значение имеют некоторые нюансы.

Уровень заработной платы зависит от того, насколько часто атомная подводная лодка используется в тренировочных целях.

«Но здесь, как и в случае с командиром АПЛ, есть нюансы: зарплата зависит от степени оперативного использования подлодки, чем чаще, тем зарплата больше», — отметил источник РИА Новости.

Так, командир дизельной подлодки, получивший звание капитана второго ранга, ежемесячно получает до 300 тысяч рублей. Заработная плата командира атомохода, имеющего звание капитана первого ранга, еще выше. Такой специалист получает около 400 тысяч рублей каждый месяц. Источник отмечает, что зарплата подводников ВМФ РФ существенно выросла за последние несколько лет.

Сколько специалистов работает в России — это секретные данные, как и число имеющихся на вооружении подводных лодок.

Ранее мы сообщали об инциденте в Польше. Американский беспилотник потерял связь с авиабазой и аварийно приземлился спустя 23 часа вблизи польского аэродрома в районе Мирославца. Началось расследование. Командование сообщило, что БПЛА совершал тренировочный полет.