Ридус: Индия стала гигантом мировой фарминдустрии благодаря производству дженериков

Мировые компании США и Запада финансируют медицинскую отрасль для создания новых лекарственных препаратов. В это же время Индия запускает выпуск дженериков и становится гигантом мировой фарминдустрии, сообщает ridus.ru .

Дженерики — это лекарственные препараты. Их главный компонент был разработан и запатентован другой компанией. После истечения срока действия патента дженерики можно по-прежнему производить и распространять по сетям аптек. Такой способ активно применяет Индия.

Фармацевты проводят предварительные недорогие исследования. Препарат, как и его аналог, должен усваивается организмом и выводиться из него. Однако никто не проверяет, оказывает ли лекарство положительное воздействие на болезнь. Названия дженериков часто не совпадают с аналогами.

«Еще один способ получения дохода в индийских фармацевтических компаниях — контрактное производство. Многие фирмы в развитых странах передают производство своих лекарств на аутсорсинг в эту страну. <> Поэтому, покупая препарат европейского производителя, стоит обратить внимание на завод-изготовитель, который всегда указывается на упаковке», — предупреждает «Ридус».

В Индии также создают биофармацевтические препараты, изготовленные из живых организмов. Сфера развивается быстро из-за низких производственных затрат и квалифицированных специалистов. Также правительство вкладывает деньги в создание медицинской техники.

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