Путин заявил о высокой вероятности возникновений новых эпидемий

Президент России Владимир Путин заявил, что в мире присутствует высокий риск возникновения новых эпидемий. Особо уязвимым регионом он назвал Африку.

Таким мнением глава государства поделился перед участниками первой Российско-африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями. Его слова зачитала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«И Россия, со своей стороны, готова к самому активному сотрудничеству в этой важнейшей отрасли здравоохранения», — отметил Путин.

Глава государства напомнил, что в 2023-м году начала действовать программа, при которой Россия помогает странам африканского континента в области санитарно-эпидемического благополучия. В рамках этой программы Москва поставит 10 мобильных лабораторий высокого уровня биологической защиты, а также обучит больше 350 специалистов из Африки и проведет совместные научные исследования.

В конце 2019-го года в мире появилась новая коронавирусная инфекция Covid-19, которая впоследствии распространилась по всему миру и приобрела статус пандемии. Впервые очаг коронавируса был зафиксирован в китайской Ухане.

Раннее на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе начали обсуждение новой «болезни Х». По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), эта болезнь входит в перечень наиболее опасных болезней, которые требуют оперативной разработки лекарств.

Мы сообщали, что президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил визит Путина в республику.