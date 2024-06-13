Ридус: СВО сделало День России более значимым праздником

Эксперты едины во мнении, что СВО сблизило россиян. День России в этом году праздновали намного сплоченнее и торжественнее, сообщает ridus.ru .

Замруководителя фракции «Единая Россия» Игорь Кастюкевич считает, что государственный праздник получил сакральное значение. Спецоперация позволила каждому разобраться в том, кто же мы на самом деле. Народ объединился, чтобы сохранить и передать потомкам национальные государственные ценности.

«Последние несколько лет, что Россия с оружием в руках, проводя спецоперацию, борется за русских людей», — рассказал замруководителя фракции «Единая Россия», первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Игорь Кастюкевич.

Доктор экономических наук Иосиф Дискин обратил внимание, что в обществе прекратились дискуссии о необходимости празднования Дня России, как это было ранее. В массовом сознании этот государственный праздник укоренился.

Журналист и политолог Алексей Мартынов напомнил, что России уже приходилось противостоять против половины мира. Сейчас страна снова отвечает новым угрозам, поэтому люди стали едины. Они понимают, что Россия — это родина, где находится их дом и семья. Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев согласен с мнением, что спецоперация объединила россиян. В сознании людей есть четкое понимание, что Россия должна оставаться независимой. За ее суверенитет важно бороться.

Ранее мы сообщали, что в среду, 12 июня, Мострансавто дарило пассажирам ленты с триколором в честь Дня России.