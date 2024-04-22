Риелтор Филиппова: прокуратура Ставрополья не смогла купить квартиру из-за предложенной низкой цены

Прокуратура Ставрополья объявила тендер с целью приобретения квартиры в центре города. Объявленная начальная цена — 7 миллионов рублей. Аукцион признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Риелтор Татьяна Филиппова считает, что низкая цена могла стать одной из причин отказа в продаже недвижимости, сообщает newstracker.ru .

К квартире прокуратура выставляла такие требования: расположение в центре города, наличие двери в ванную и санузел, без необходимости проведения капитального ремонта. Недвижимость должна состоять из трех комнат. Жилье необходимо сотрудникам прокуратуры для служебных целей.

Риелтор Татьяна Филиппова рассказала, что на текущий момент в центре Ставрополья можно найти квартиру даже за пять миллионов рублей. Она будет находиться точно не в центре города и не в новом здании.

«Состояние комнат будет жилое, но не после капитального ремонта. То есть, по факту, это что-то квартирантское», — пояснила редакции NewsTracker риелтор компании «Верх» Татьяна Филиппова.

За предложенную прокуратурой стоимость можно найти жилую квартиру с ремонтом, которому по пятибалльной системе эксперты присвоят оценку «3+» или «4-». Она будет располагаться в доме более раннего строительства. Квартира с нормальным ремонтом будет стоить на полмиллиона дороже.

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