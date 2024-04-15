Риелтор Фомина: россияне чаще стали снимать квартиры из-за высокой стоимости ипотеки

Ростовский риелтор Алиса Фомина рассказала, что приобрести собственную квартиру после поднятия ключевой ставки может не каждый россиянин. Это увеличило спрос на аренду жилья, сообщает rostovgazeta.ru .

Эксперт пояснила, что в каждом городе бывает высокий спрос на аренду недвижимости в определенный сезон. Так, курортные города пользуются спросом во время отпускного периода. Ростов, как и многие крупные населенные пункты, востребован в августе, когда приезжают иногородние студенты. Также он выступает перевалочным пунктом для тех, кто едет на море из дальнего города. Раньше активными участниками рынка недвижимости были жители ДНР, ЛНР и Украины. Рост спроса на квартиры сейчас не имеет отношения к сезонным явлениям.

В настоящее время поднятая Центральным Банком ключевая ставка составляет 16% годовых. Многие россияне теперь не могут позволить себе оформить ипотеку. Люди стали чаще снимать жилье.

«Ипотека стала более сложной финансовой нагрузкой, на первый взнос людям со средней зарплатой накопить трудно. Для них проще арендовать жилье, это 1,5 — 2 раза дешевле, чем покупать квартиру», — рассказывает Алиса Фомина.

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