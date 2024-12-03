Риелтор Фомина прогнозирует спрос на нераскупленное у застройщиков жилье

Ростовский риелтор Алиса Фомина прогнозирует улучшение социальной инфраструктуры Ростова-на-Дону на фоне приостановления выдачи разрешений на строительство многоквартирных жилых домов, которое начало действовать с 1 декабря, сообщила rostovgazeta.ru.

Подобное решение принял врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, который заявил о поступлении жалоб со стороны горожан из-за недостаточного развития социальной инфраструктуры. Риелтор Алиса Фомина уверена, что рынок недвижимости в Ростовской области отреагирует на данное решение.

«Возможно, в ближайшем будущем нам стоит ожидать изменения правил для застройщиков по обеспечению новых районов социальной инфраструктурой», — считает эксперт.

Эксперт отметила, что люди будут по-прежнему покупать квартиры в новостройках. Из-за отсутствия нового строительства постепенно полностью заполнятся пустующие дома. Кроме того, риелтор Алиса Фомина прогнозирует спрос на вторичном рынке недвижимости. Теоретически количество предложений станет меньшим, а спрос так и останется прежним. Однако эксперт обратила внимание на нетипичность регионального рынка недвижимости.

Ранее сообщалось, что в Гильдии риелторов Москвы заявили, что падения стоимости новостроек ждать не стоит.