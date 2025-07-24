Риэлтор обманул женщину, чей мобилизованный супруг признан без вести пропавшим в зоне СВО

Жительница Кузбасса считает, что ее обманул риэлтор. Супруг пострадавшей признан без вести пропавшим в зоне СВО. Женщина хотела купить недвижимость, чтобы обеспечить жильем двух дочерей, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, об инциденте сообщил телеграм-канал «Типичное Белово». Супруга женщины мобилизовали. Она не тратила деньги, которые он заработал до пропажи. Женщина решила приобрести квартиру, чтобы обеспечить жильем двух дочерей. Она обратилась к местному риэлтору. Согласно договоренностям, внесла задаток в размере 1 млн руб. Мужчина не оформил сделку. Сначала он выходил на связь и обещал, что непременно подпишет договор. Однако вскоре перестал отвечать на звонки и сообщения.

«Диана обратилась к главе Гурьевского округа Сергею Черданцеву. В ходе разговора с главой Сергей Б. признал долг и пообещал вернуть средства до 31 мая 2025 года, но слово не сдержал», — указано в сообщении телеграм-канала.

По информации канала, женщина сообщила об инциденте сотрудникам правоохранительных органов. После проведения проверки в возбуждении уголовного дела отказали. Женщина решила обратиться в суд. Специалисты предполагают, что проблема не решится. Например, у риэлтора может не оказаться имущества для ареста. Автор поста считает, что неоформленная сделка — часть мошеннической схемы.

«В итоге женщина осталась без мужа, без денег и без жилья для детей», — указано в сообщении канала.

Ранее сообщалось, что у кузбасского подростка под предлогом позвонить украли телефон.