У кузбасского подростка под предлогом позвонить украли телефон

В Кузбассе рецидивист попросил у подростка телефон позвонить, но возвращать гаджет отказался. Мужчину осудили, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональный СК.

По информации ведомства, после совершенного звонка мужчина положил телефон в карман. Подросток просил вернуть его гаджет. Гражданин сказал, что намерен применить физическую силу. Он ушел в неизвестном направлении. Юный житель Кемерово проинформировал об инциденте родителей, которые обратились к сотрудникам правоохранительных органов.

В ведомстве выяснили, что мужчина сдал телефон в ломбард. Сумма причиненного ущерба оценена в 8 тыс. руб. Похищенное имущество вернули семье пострадавшего. Выяснилось, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности. На основании статьи о краже возбудили дело.

«Собранные следственными органами СК России по Кемеровской области — Кузбассу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому жителю Топкинского муниципального округа», — указано в сообщении ведомства.

В ведомстве сообщили, что суд признал мужчину виновным. Ближайшие 4,5 года гражданин проведет в исправительной колонии общего режима. Инцидент с кражей произошел в декабре 2024 года.

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