Риелтор Апрелев назвал сроки возвращения выгодной ипотеки

Раньше ипотека казалась честной сделкой: ты получаешь жилье, а банк — свою прибыль, все по рукам. Однако теперь условия изменились. Переплата за ипотеку в текущем году легко может составлять стоимость еще одной квартиры. Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев Константин Апрелев назвал причины, по которым сложилась такая ситуация. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, ключевая ставка Центробанка РФ зависит от того, что происходит в экономике. Сегодня экономика очень чувствительно связана со спецоперацией. В связи с чем для улучшения условий необходимо ждать либо глобальных изменений в СВО, либо ее полного окончания, тогда все должно постепенно наладиться.

Эксперт по недвижимости пояснил, что сейчас брать ипотеку является далеко не самым рациональным решением. При этом сегодня в половине субъектах РФ жилье дешевеет, а большинство сделок совершаются за живые деньги. Таким образом, если раньше россияне держали средства на депозитах, то теперь вкладывают их в недвижимость, увеличивая площадь жилья, то есть накопления за счет ставок по депозитам в полтора-два раза увеличили их возможности.

По его мнению, на данный момент ипотека из возможности купить жилье превращается в лотерею с заранее известным итогом: выигрывает лишь банк.

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