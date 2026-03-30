Рядом с Вечным огнем: здание в одном из самых посещаемых районов Кемерова идет вразнос

В центральной части Кемерова одно из зданий стремительно приходит в негодность, сообщил VSE42.RU .

По информации издания, речь идет о доме, расположенном по адресу Весенняя, 1 — в непосредственной близости от Вечного огня и Краеведческого музея. Это один из самых посещаемых и значимых районов города.

Фотографии, демонстрирующие масштаб разрушений, прислал в редакцию VSE42.RU очевидец. На снимках видно, что от фасада отвалились фрагменты различного размера, на стенах образовались многочисленные обширные «проплешины» и глубокие трещины, местами обнажилась кирпичная кладка. Часть обрушившихся элементов фасада так и лежит на земле.

