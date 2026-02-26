Тазики, плесень и кирпичи волнами: как семья с ребенком выживает в разваливающемся доме Казани

В 2021 году двухэтажный дом по улице Односторонка Гривки в Казани признали аварийным, но постановление об изъятии квартир вышло только через пять лет. В здании с глубокими трещинами и дырами, разбитыми стеклами и черными рамами по-прежнему живут люди, сообщил inkazan.ru.

По информации издания, погодные условия также придали дому ужасный внешний вид. Так, с фасада свисают огромные сосульки. Потолки квартир протекают. Жильцы приспособились: ставят тазики, а потом сливают воду. Кладка кирпичей в некоторых местах пошла волнами. Гульнара Давлетшина рассказала, что приобрела квартиру в доме в 2017 году. Тогда она не представляла, в каких условиях окажется.

«В январские морозы мы три дня сидели с холодными батареями. Даже в МЧС звонили, начали реагировать только когда жалобу написали. Оказалось, что там какая-то проблема в „Водоканале“, трубы надо менять и что, если прибавят отопление, — вообще хана будет. Это все делалось три недели. Когда окна снегом задуло, стало теплее, видимо, щели…» — рассказывает жительница дома Гульнара Давлетшина.

По словам жильцов, сейчас вода стекает по стенам. Однажды вода попала в электрический щиток и началось возгорание, которое оперативно устранили. На стенах виднеется плесень, в помещениях чувствуется запах сырости. Жильцы уверены, что пока ситуация терпимая. Весной, когда снег начнет таять, она заметно усугубится.

Гульнара рассказала, что жильцы объединяются и стараются улучшить условия проживания: поставили нагреватель, покрасили стены и поменяли трубы.

«Сейчас очень проблемно вызвать колодцы чистить — уже две недели жалуемся, и ничего. Еще дворник у нас, оказывается, должен быть. Я это только летом узнала, когда к нам приезжал глава Кировского и Московского районов, — сами признались. За всю зиму у нас только один раз снег чистили, а так все своими силами… Сосульки убирают периодически, вот опять надо вызывать», — вздыхает Гульнара.

Гульнара переживает, что ее семье с маленьким ребенком могут не выдать жилье. Оценка недвижимости может привести к настолько маленькой сумме, что они не смогут купить альтернативное жилье.

«У меня маленький ребенок, никакого жилья больше нет. И я даже не имею представления, как мы дальше будем жить. Вот в середине марта будет суд, тогда только и узнаем, наверно, сколько дадут», — говорит Гульнара.

