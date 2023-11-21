Робот-бариста приготовит вкусный кофе для посетителей ледового катка в Ставрополе

Посетителей ледового катка в Ставрополе будет обслуживать робот-бариста. Об этом рассказал глава городской администрации Иван Ульянченко, сообщает newstracker.ru .

В мае 2023 года в сквере Героев России в Ставрополе робот-бариста готовил кофе для всех отдыхающих. Эксперимент удался, поэтому теперь электронный помощник человека будет продавать кофе посетителям ледового катка.

Воспользоваться услугой просто. Необходимо подойти к ларьку, при помощи электронного табло выбрать кофейный напиток, заплатить за услугу через терминал и забрать у робота свой кофе.

Ледовый каток открывается 1 декабря. В этот день робот-бариста уже будет ожидать первых посетителей.

Для заливки катка приглашены профессиональные специалисты, у которых высококачественная техника. На катке будет изображен символ города. Организаторы намерены создать волшебную атмосферу для жителей и гостей Ставрополя. Работы по установке начались еще 13 октября.

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