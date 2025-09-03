Стала известна стоимость обеда на ВЭФ-2025

На площадке Восточного экономического форума-2025 во Владивостоке ресторан «Палуба» представил меню с позициями премиум-класса стоимостью до 27 тысяч рублей, сообщает корреспондент РИА Новости .

Самыми дорогими блюдами стали набор из нескольких видов икры, подаваемый с хрустящими гренками, а также ассорти дальневосточных морепродуктов — осьминог, краб, гребешок и креветки. Каждая из этих позиций обойдется гостям форума в 27 тысяч рублей.

Среди завтраков лидером по цене оказался блин с черной икрой и домашней сметаной — 7,5 тысячи рублей. Другие варианты включают скрэмбл с авокадо, крабом и красной икрой, стоимость которого составляет 4,1 тысячи рублей.

В меню также заявлены: карпаччо из осьминога с васаби-заправкой за 4,2 тысячи, паштет из фуа-гра с айвовым джемом за 6,2 тысячи, окрошка с крабом за 3,9 тысячи, а также филе черной трески с кенийской фасолью и соусом из таджасских оливок — 6,8 тысячи рублей.

Юбилейный, десятый Восточный экономический форум проходит 3–6 сентября на кампусе Дальневосточного федерального университета.

