АвтоВАЗ на ПМЭФ впервые представит первый кроссовер Lada

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) компания «АвтоВАЗ» представит свой первый кроссовер Lada, разработанный собственными силами. Также будет продемонстрирована ещё одна новинка бренда. Об этом информирует ТАСС.

По информации от производителя, в рамках экономического форума гостей ожидает насыщенная деловая и презентационная программа. Ключевым событием станет мировая премьера первого кроссовера Lada, разработанного компанией, а также торжественная презентация этого автомобиля.

Кроссовер, который многие знают под кодовым названием B-Plus Cross, пока не имеет официального названия. Как уже сообщалось, он будет создан на базе платформы Lada Vesta. По последним данным, его производство должно начаться в начале 2026 года.

В рамках деловой программы форума, помимо презентации флагманской модели, состоится дебютный показ ещё одного нового продукта. На данный момент производитель не раскрывает технические характеристики и название этой модели.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).