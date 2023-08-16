Родила на улице и убила малышку: Суд вынес приговор жительнице Ставропольского края

Мама двоих детей, жительница Нефтекумска Ставропольского края, была не рада новости об очередной беременности. С целью скрытия факта рождения малышки, она удушила ребенка на улице и закопала, сообщает newstracker.ru . Суд назначил полтора года лишения свободы.

Женщина Ставропольского края забеременела, но не была рада своему положению. Она решила скрыть от окружающих факт беременности, даже от близких друзей и родственников. В момент, когда начались роды, 30-летняя мать двоих детей специально вышла на улицу. Она родила между домами. Женщина удушила неврожденную дочь и закопала вблизи зданий. Инцидент произошел в январе 2022 года.

Нефтекумский районный суд вынес приговор. Женщине назначили полтора года заключения в колонии-поселении. Мать двоих детей частично признала вину. Она отказалась давать показания.

Издание «Новая Хакасия» провело исследование, почему современные женщины решаются на аборты. Распространенные причины – боязнь, что мужа могут отправить в зону СВО, желание достичь карьерного роста и самореализоваться, а также неуверенность в материальной стабильности.