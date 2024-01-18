Олег Газманов оправдался за слова о «голой» вечеринке Ивлеевой

Артист Олег Газманов отрекся от своих слов о том, что якобы уважает звезд скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает издание «Утро.ру» со ссылкой на соцсети.

Некоторые злопыхатели заявили, что один из самых патриотичных исполнителей России, Олег Газманов, простил участников полуголой вакханалии в Москве. Слухи и соответствующее видео вызвали скандал в информационном пространстве, а позже на связь вышел и сам артист.

По словам исполнителя хита «Мои ясные дни», он никогда не проникался уважением к селебрити, которые позволяют себе раздеваться и устраивать подобные 18+ мероприятия.

«Позиция моя, как гражданина и певца, очевидна: подобные вечеринки недопустимы», — заявил Газманов-старший.

Такую позицию Газманов объясняет не только личным отношением, но и напоминает, что сейчас продолжается СВО. В этот период особенно странно видеть, как развлекаются звезды, пока простые бойцы защищают страну. По словам певца, государство давно в курсе ситуации и слышит свой народ, возмущенный вечеринкой Ивлеевой.

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