Родителей погибших под Красноярском четырех детей выписали из больницы

Беременную мама и папу четырех детей, которые умерли вследствие отравления под Красноярском, выписали из больницы, сообщили в краевом минздраве РИА Новости.

Умерших детей еще не похоронили. Родственники ждали, пока выпишут родителей. Теперь состоится церемония прощания с несовершеннолетними, на которой будут присутствовать только самые близкие для семьи люди.

Состояние 34-летнего отца и 32-летней матери удовлетворительное. Медики дали рекомендации по дальнейшему лечению в домашних условиях.

«Да, выписали. Выписаны в удовлетворительном состоянии, даны рекомендации», — сказал собеседник РИА Новости.

Администрация Назаровского района объявила сбор денег для организации похорон. Семье из поселка Красная Сопка готовы оказать помощь любого формата. Подписчики группы выразили искренние соболезнования родителям.

Ранее юрист Венчакова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», могут ли родителей умерших детей привлечь к уголовной ответственности.